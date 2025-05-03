زلزال بقوة 6 درجات يضرب منطقة سولاويزي بإندونيسيا

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء في إندونيسيا أن زلزالا بقوة 6 درجات ضرب منطقة سولاويزي، مؤكدة أنه لا يوجد احتمال لحدوث تسونامي.



وقدر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي الزلزال بقوة 5.9 درجات، على عمق 109 كيلومترات.



ولم ترد تقارير فورية عن أضرار أو إصابات.