أوكرانيا: إسقاط مقاتلة روسية بزورق مسير للمرة الأولى

أعلنت وكالة المخابرات العسكرية الأوكرانية، أن أوكرانيا دمرت مقاتلة روسية من طراز سو-30 باستخدام صاروخ أطلقه زورق مسير، فيما ذكرت أنه أول إسقاط لطائرة مقاتلة في العالم بزورق مسير.



وأضافت الوكالة في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي أن المقاتلة أسقطتها وحدة مخابرات عسكرية تسمى "المجموعة 13" أمس الجمعة في البحر بالقرب من نوفوروسيسك، وهي مدينة ساحلية روسية كبيرة مطلة على البحر الأسود.



وفي ظل تفوق روسيا الأكبر والأغنى في العدد والعتاد، لجأت أوكرانيا إلى حرب المُسيرات الجوية والبحرية باعتبارها وسيلة للردّ على مدار ثلاث سنوات من الحرب الشاملة.



وتحدث الزوارق الأوكرانية المسيرة، والتي تعد أرخص بكثير وأصغر حجما من السفن التقليدية، دمارا كبيرا في أسطول البحر الأسود الروسي.



وقالت أوكرانيا في وقت سابق إنها أسقطت طائرة هليكوبتر عسكرية روسية في ديسمبر كانون الأول 2024 باستخدام صاروخ أطلق من‭ ‬نفس نوع الزوارق المسيرة.