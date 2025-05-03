أطباء بلا حدود تعلن تعرّض مستشفى تديره في جنوب السودان للقصف

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود تعرض مستشفى تديره في جنوب السودان للقصف في وقت مبكر السبت، مع مقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص جراء الغارات الجوية في المنطقة.



وقالت المنظمة في بيان: "في الساعة 4,00 هذا الصباح، تعرّض مستشفى أطباء بلا حدود في أولد فانغاك في جنوب السودان، للقصف".



ودمّر القصف صيدلية المستشفى وكل مستلزماته الطبية، كما أصيب أحد المرضى وأحد الموظفين.



وأفادت المنظمة بأن طائرة مسيّرة قصفت سوق البلدة حوالى الساعة السابعة صباحا، مما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة 20 آخرين.



وقال رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود في جنوب السودان مامان مصطفى: "في الساعة الثامنة صباحا، استقبلنا قرابة 20 جريحا في مستشفانا في أولد فانغاك، أربعة منهم في حال حرجة".



ويأتي استهداف المستشفى التابع لأطباء بلا حدود، غداة إصدار قائد الجيش بول ماجوك نانغ تهديدات بشن هجمات في مقاطعتي فانغاك ولير ردا على "خطف" عدد من القوارب والزوارق.



واتهم بيان للجيش الجمعة أفرادا من قوات مشار وحلفائها في ما يسمى "الجيش الأبيض"، وهي ميليشيا من قبيلة النوير التي ينتمي إليها نائب الرئيس، بالوقوف وراء عمليات الخطف واحتجاز ركاب وأفراد طواقم "رهائن" والمطالبة بفدية.



وأعلنت المنظمة أنّ هذا المستشفى الوحيد الذي يعمل في المنطقة، قائلة: "المستشفيات ليست أهدافا. أوقفوا القصف".