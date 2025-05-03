حماس تنشر فيديو يظهر رهينة اسرائيليا جريحا

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بعد ظهر السبت فيديو يظهر رهينة إسرائيليا جريحا محتجزا في قطاع غزة.



وفي هذا المقطع المصور الذي تتجاوز مدته أربع دقائق ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التأكد من صحته حتى الآن، يظهر رجل ممدد وقد لف رأسه وذراعه اليسرى بضمادات مع بقع بنية عليها.



ويتحدث الرجل بالعبرية بلكنة روسية قائلا إنه "السجين الرقم 24"، ملمحا الى أنه أصيب في قصف إسرائيلي.



ويشير كذلك الى احتفال اسرائيل قريبا بذكرى قيام دولتها، ما يوحي أن الفيديو تم تصويره قبيل الأول من ايار/مايو، تاريخ احتفال الدولة العبرية بقيامها بحسب التقويم اليهودي في 15 ايار 1948.