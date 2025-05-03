نتنياهو يرجئ زيارة لأذربيجان

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تقرر تأجيل زيارة رئيس الوزراء المقررة في خلال الأيام المقبلة إلى أذربيجان، مرجعا ذلك لأسباب عدة منها التطورات الأخيرة في غزة وسوريا.



وأشار المكتب أيضا إلى "الجدول الدبلوماسي والأمني المكثف"، مضيفا أنه تقرر إعادة جدولة الزيارة، دون الإعلان عن موعد جديد.



وكان من المقرر أن يزور نتنياهو أذربيجان في الفترة من السابع إلى 11 أيار.



ومن المتوقع أن يلتقي نتنياهوي في خلال الزيارة بالرئيس الهام علييف.







