اليمن يعين سالم صالح بن بريك رئيسا للوزراء

أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني في بيان، تعيين سالم صالح بن بريك رئيسا للوزراء.



وكان بريك وزيرا للمالية في الحكومة السابقة.