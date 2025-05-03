محكمة مصرية قضت بسجن إسرائيليين اثنين 5 سنوات للاعتداء على موظفين بفندق في طابا

كشف مصدر أمني مصري لـ"رويترز" بأن محكمة مصرية قضت بسجن إسرائيليين اثنين لمدة خمس سنوات لاعتدائهما على عاملين في فندق بمدينة طابا على البحر الأحمر العام الماضي.



وكانت مصادر أمنية ذكرت في آب أن ثلاثة سياح من عرب إسرائيل وموظفين مصريين اثنين في فندق أصيبوا بعد مشاجرة إثر توجيه أحد السياح إهانة لفظية لأحد الموظفين.