كلوديا شينباوم تعلن أنها رفضت عرضا من ترامب بإرسال قوات أميركية إلى المكسيك

كشفت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم في خطاب، أنها رفضت عرضا تقدم به نظيرها الأميركي دونالد ترامب بإرسال عسكريين أميركيين إلى المكسيك لمحاربة عصابات المخدرات.



وأشارت شينباوم خلال مناسبة عامة إلى تقارير نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" تفيد بأن الرئيس الأميركي ضغط عليها لحمل المكسيك على قبول وجود قوات أميركية على أراضيها.



وقالت الرئيسة المكسيكية: "هذا صحيح (...) ولكن ليس بالطريقة التي يتحدثون بها"، موضحة أن ترامب سألها خلال مكالمة هاتفية كيف يمكنه المساعدة في مكافحة الجريمة المنظمة وعرض إرسال الجيش.



وأضافت: "قلت له كلا أيها الرئيس ترامب، أراضي المكسيك غير قابلة للانتهاك، والسيادة غير قابلة للانتهاك (...)، ولن نقبل أبدا بوجود الجيش الأميركي على أراضينا".



وأوضحت شينباوم أنها عرضت التعاون وتبادل المعلومات مع الرئيس الأميركي.



في المقابل، دعت شينباوم نظيرها الأميركي إلى وضع حد لتجارة الأسلحة التي تغذي العصابات الإجرامية، وهو أحد أسباب موجة العنف التي استمرت نحو عقدين وأودت بأكثر من 450 ألف شخص.



وأكدت أن "الرئيس الأميركي أصدر الجمعة أمرا ببذل كل ما يمكن لمنع دخول الأسلحة إلى بلادنا من الولايات المتحدة".

