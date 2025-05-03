إسرائيل تطالب قطر "بالكف عن اللعب على الجانبين" في محادثات غزة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل دعت قطر، الوسيط الرئيسي في المحادثات مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، إلى "الكف عن اللعب على الجانبين بالحديث غير الواضح، وأن تقرر إن كانت ستقف إلى جانب "الحضارة" أم إلى جانب حماس".