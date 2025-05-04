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قطر تعلن رفضها القاطع للتصريحات "التحريضية" الصادرة عن مكتب نتنياهو
أخبار دولية
2025-05-03 | 23:21
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قطر تعلن رفضها القاطع للتصريحات "التحريضية" الصادرة عن مكتب نتنياهو
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أن قطر ترفض بشكل قاطع التصريحات التحريضية الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأضاف أن التصريحات الإسرائيلية "تفتقر إلى أدنى مستويات المسؤولية السياسية والأخلاقية".
وتابع: "تصوير استمرار العدوان على غزة كدفاع عن التحضّر يعيد إلى الأذهان خطابات أنظمة عبر التاريخ استخدمت شعارات زائفة لتبرير جرائمها بحق".
وكان مكتب نتنياهو قال في وقت سابق إن إسرائيل دعت قطر، الوسيط الرئيسي في المحادثات مع حركة حماس، إلى "الكف عن اللعب على الجانبين بالحديث غير الواضح، وأن تقرر إن كانت ستقف إلى جانب الحضارة أم إلى جانب حماس".
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