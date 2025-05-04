مقتل جنود في هجوم لجهاديين على قاعدة عسكرية في نيجيريا

قتل 11 جنديا نيجيريا على الأقل في هجوم شنه مسلحون تابعون لتنظيم الدولة الإسلامية على قاعدة للجيش في ولاية يوبي في شمال شرق نيجيريا، وفق ما أفادت مصادر عسكرية لوكالة فرانس برس.



وأشار ضابط في الجيش إلى أن عدد القتلى قد يرتفع في ظل استمرار فقدان العديد من الجنود.



وأفاد مصدران عسكريان بأن مقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا هاجموا قاعدة في بلدة بوني غاري في وقت متأخر الجمعة، ما أسفر عن مقتل 11 جنديا.



وأضافا أن الجهاديين أحرقوا القاعدة بعد معركة شرسة.



وقال ضابط: "هاجم الإرهابيون على متن شاحنات مسلحة عدة ببنادق ثقيلة وقذائف آر بي جي القاعدة وأحرقوها بعد قتلهم 11 جنديا"، لافتا إلى أن عدد القتلى قد يرتفع "لأن العديد من الجنود في عداد المفقودين".



وأضاف المصدر العسكري الثاني الذي أكد عدد القتلى أن المهاجمين استولوا على أسلحة قبل إشعال النار في القاعدة، ما أدى إلى إحراق العديد من المركبات والمباني العسكرية.