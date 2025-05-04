الشرطة البريطانية تعتقل خمسة أشخاص بينهم أربعة إيرانيين للاشتباه بتخطيطهم لـ"عمل إرهابي"

أعلنت الشرطة البريطانية أنها اعتقلت خمسة أشخاص بينهم أربعة إيرانيين للاشتباه بتخطيطهم لـ"عمل إرهابي".



وأفادت شرطة مدينة لندن في بيان، بأن الاعتقالات جرت السبت في مناطق لندن وسويندون ومانشستر الكبرى، وبأنها تتعلق بـ"الاشتباه بمخطط لاستهداف موقع محدد".



وأضافت الشرطة أن الرجال الذين تراوح أعمارهم بين 29 و46 عاما اعتقلوا للاشتباه في "إعدادهم لعمل إرهابي" وما زالوا قيد الاحتجاز، مشيرة إلى أن العمل جار لتحديد جنسية وعمر أحد المعتقلين.



وقال رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن دمينيك مورفي: "هذا تحقيق يتقدم بسرعة ونحن نعمل بشكل وثيق مع الأشخاص الموجودين في الموقع المعني لإطلاعهم على أحدث المعلومات".

