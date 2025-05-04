زلزال بقوة 5.2 درجات يهز غرب تكساس بالولايات المتحدة

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالا بقوة 5.2 درجات هز غرب تكساس بالولايات المتحدة.



وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

