إعلام فلبيني: إصابات بعد اصطدام سيارة بمدخل المطار الدولي في مانيلا

أعلنت وسائل إعلام محلية والصليب الأحمر أن أشخاص عدة أصيبوا بجروح بعد اصطدام سيارة بمدخل مطار نينوي أكينو الدولي في العاصمة الفلبينية مانيلا.



وأظهرت صور نشرتها محطة (دي.زد.بي.بي) الإذاعية على منصة إكس للتواصل الاجتماعي شخصا واحدا على الأقل يتلقى مساعدة طبية، وزجاجا مهشما بعد اصطدام سيارة دفع رباعي سوداء بمدخل المطار.