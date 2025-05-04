الجيش السوداني: قوات الدعم السريع تنفذ أول هجوم بالطائرات المسيرة على بورتسودان

أعلن المتحدث باسم الجيش السوداني اليوم الأحد أن قوات الدعم السريع شبه العسكرية نفذت أول هجوم بالطائرات المسيرة على قاعدة جوية ومنشآت أخرى في محيط مطار بورتسودان.



وهذه هي المرة الأولى التي تصل فيها هجمات قوات الدعم السريع إلى المدينة الساحلية الواقعة في شرق البلاد.