الحوثيون يعلنون المسؤولية عن إطلاق الصاروخ على مطار بن غوريون الإسرائيلي

أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان نقله التلفزيون، مسؤولية الحوثيين عن إطلاق صاروخ على مطار بن غوريون الإسرائيلي.



وحذر سريع شركات الطيران بأن المطار الإسرائيلي لم يعد آمنا للسفر الجوي.