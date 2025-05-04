الرئيس الصيني يزور روسيا من 7 إلى 10 أيار

أعلن الكرملين أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيقوم بزيارة رسمية إلى روسيا في الفترة من السابع إلى العاشر من أيار، للمشاركة في احتفالات الذكرى الثمانين لهزيمة ألمانيا النازية.



وأوضح الكرملين في بيان على تطبيق تيليغرام، أن شي سيناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما سيوقعان عددا من الاتفاقيات.