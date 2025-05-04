بوتين: نأمل ألا نضطر لاستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات أذيعت اليوم، أنه لم تكن هناك حاجة لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا وأنه يأمل ألا تنشأ أسباب تدفع إلى ذلك.



وفي جزء من مقابلة مع التلفزيون الروسي الرسمي نشر على تطبيق تيليجرام، قال بوتين إن روسيا لديها القوة والوسائل اللازمة لوضع "نهاية منطقية" للصراع في أوكرانيا.