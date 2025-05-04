حركة حماس تشيد بضربات الحوثيين "الدقيقة" بعد سقوط صاروخ قرب مطار بن غوريون

أثنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، على هجوم "دقيق" من اليمن تبناه الحوثيون بعد سقوط صاروخ في محيط مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب.



وقال المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة في بيان عبر حسابه على منصة تلغرام إن قوات الحوثيين "تصعد من هجماتها على قلب الكيان الصهيوني المسخ، متجاوزة المنظومات الأكثر تطورا في العالم لتصيب أهدافها بدقة".