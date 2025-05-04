سوريا توقع قريبا اتفاقا لتوريد الكهرباء من تركيا

كشف وزير الطاقة السوري محمد البشير أن دمشق ستوقع "قريبا" اتفاقا لتوريد "الكهرباء من تركيا عبر خط بجهد 400 كيلو فولت يمتد من تركيا إلى سوريا".



ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عنه قوله إنه سيجري "العمل على خط غاز طبيعي بين كيليس التركية ومدينة حلب".