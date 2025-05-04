لوفتهانزا الألمانية تعلق الرحلات الجوية إلى تل أبيب حتى 6 أيار

أعلن متحدث باسم مجموعة لوفتهانزا الألمانية اليوم الأحد إنها قررت تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى السادس من أيار الحالي بسبب الوضع الحالي.