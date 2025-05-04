"بريتيش إيرويز" تعلّق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 7 أيار

أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيرويز) تعليق كل رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى السابع من أيار بعد سقوط صاروخ أطلقه الحوثيون من اليمن داخل محيط المطار الدولي الرئيسي في إسرائيل.



وقالت شركة الطيران في بيان أرسلته إلى وكالة فرانس برس: "نتابع ظروف التشغيل بشكل مستمر واتخذنا قرارا بتعليق كل رحلاتنا من وإلى تل أبيب، بما في ذلك الرحلة بي-إيه-405 الأربعاء 7 أيار".