نتانياهو يتعهد توجيه "ضربات" جديدة للحوثيين في اليمن

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد بالرد على الحوثيين بعد إطلاق صاروخ من اليمن سقط في محيط مطار بن غوريون قرب مدينة تل أبيب الساحلية.



وقال نتانياهو في مقطع فيديو نشر عبر قناته على تطبيق تلغرام "تحركنا ضدهم (الحوثيون) في الماضي وسنواصل التحرك ضدهم في المستقبل، الأمر ليس ضربة واحدة وتنتهي، ستكون هناك ضربات".

