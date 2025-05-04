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ترامب: لا أعرف ما إذا كان علي الالتزام بالدستور
أخبار دولية
2025-05-04 | 10:43
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ترامب: لا أعرف ما إذا كان علي الالتزام بالدستور
أكد الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب أنه لا يفكر جديًا في الترشح لولاية ثالثة في البيت الأبيض، علمًا أن الدستور يحظر ذلك، بعد أن طرح الفكرة علنًا.
وقال ترامب في مقابلة مع قناة "إن بي سي نيوز" نشرت مقتطفات منها "هذا ليس أمرًا أتطلع إلى القيام به".
وأضاف: "أتطلع إلى أن أحظى بأربع سنوات عظيمة وأسلمها (البلاد) لشخص ما، ويفضل أن يكون جمهوريا عظيما، جمهوريا عظيما ليقودها إلى الأمام".
وأوضح ترامب أنّه "لا يعرف" ما إذا كان عليه الالتزام بالدستور، الوثيقة القانونية المؤسسة للولايات المتحدة.
وأعلن ترامب أنّ "النواحي الجيدة" في الاقتصاد الأميركيّ هي نتيجة لسياساته في حين أن "النواحي السيئة" نتيجة قرارات سلفه جو بايدن الذي "قام بعمل سيء".
وقال: "في النهاية أتحمل مسؤولية كل شيء. لكنني هنا منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر".
وذكر أنّ الاقتصاد الأميركي يعكس "في جوانب معينة" سياساته. وأوضح ترامب دفاعا عن الحرب التجارية التي شنها منذ عودته إلى البيت الأبيض أنها "ساهمت في خفض الأسعار".
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