زيلينسكي: وقف إطلاق النار مع روسيا ممكن في أي لحظة

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه يمكن التوصل في أي لحظة لاتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا في الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات بين البلدين.



ولفت زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة التشيكية براغ مع الرئيس بيتر بافل، الى أن أوكرانيا تأمل في الحصول على 1.8 مليون قذيفة في العام الحالي بموجب مبادرة طرحتها جمهورية التشيك لتقديم مساعدات عسكرية.