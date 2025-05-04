نتنياهو: هجمات الحوثيين تنطلق من إيران... وإسرائيل سترد في الوقت والمكان اللذين تختارهما

أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل سترد على الحوثيين وداعميهم الإيرانيين، وذلك بعد أن شنّ الحوثيون هجوما صاروخيا على مطار بن غوريون في إسرائيل.



وسقط صاروخ أطلقه الحوثيون بالقرب من المطار، مما أدى إلى تصاعد عمود من الدخان في الهواء وإثارة الذعر بين الركاب في مبنى المسافرين.



وقال نتنياهو على حسابه بموقع إكس: "هجمات الحوثيين تنطلق من إيران. سترد إسرائيل على هجوم الحوثيين على مطارنا الرئيسي، وفي الوقت والمكان اللذين تختارهما، وعلى الإيرانيين سادتهم في الإرهاب".