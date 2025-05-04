توقيف شخصين في إيران على خلفية الانفجار في ميناء رجائي

أوقف شخصان في إيران، أحدهما مسؤول حكومي، على خلفية الانفجار الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي في 26 نيسان مخلّفا عشرات القتلى، وفق ما أفاد التلفزيون المحلي.



ونقل التلفزيون عن القضاء المحلي أن الانفجار أسفر عن مقتل 57 شخصا، في حين كانت السلطات أعلنت مقتل 70 شخصا.



وأشار القضاء المحلي الى أنه "بعد فحوص جينية، تبين أن بعض الجثث التي اعتبرت منفصلة هي فعليا جثة واحدة".



وعزت السلطات ما حصل إلى "عدم الالتزام بالإجراءات الأمنية والإهمال".