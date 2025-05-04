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بهدف توسيع العملية في غزة... الجيش الإسرائيلي يؤكد استدعاء عشرات الآلاف من عناصر الاحتياط

أخبار دولية
2025-05-04 | 12:52
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بهدف توسيع العملية في غزة... الجيش الإسرائيلي يؤكد استدعاء عشرات الآلاف من عناصر الاحتياط
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بهدف توسيع العملية في غزة... الجيش الإسرائيلي يؤكد استدعاء عشرات الآلاف من عناصر الاحتياط

أكد الجيش الإسرائيلي استدعاء "عشرات الآلاف من عناصر الاحتياط" لهجومه في غزة، معلنا أن هدفه تدمير "كل البنى التحتية" العائدة الى حركة حماس.
     
وقال رئيس أركان الجيش ايال زامير في بيان: "هذا الاسبوع، نستدعي عشرات الآلاف من عناصر الاحتياط بهدف تعزيز وتوسيع عمليتنا في غزة"، مضيفا: "نكثف الضغط بهدف إعادة رهائننا والتغلب على حماس. سنتحرك في مناطق أخرى وسندمر كل البنى التحتية (لحركة حماس) سواء على الأرض أو تحتها".

أخبار دولية

الجيش الإسرائيلي

عناصر الاحتياط

غزة

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