إيران تكشف صاروخا بالستيا جديدا مداه 1200 كيلومتر

كشفت إيران الأحد صاروخا بالستيا جديدا يصل مداه إلى 1200 كيلومتر، حسبما ذكرت وسيلة إعلام رسمية، بينما تعرب الدول الغربية عن قلقها من التقدم الذي أحرزته الجمهورية الإسلامية في برنامجها الصاروخي البالستي.واعلن التلفزيون الإيراني أن "صاروخ قاسم بصير البالستي والذي يعمل بالوقود الصلب ويبلغ مداه 1200 كيلومتر على الأقل أحدث إنجاز دفاعي لإيران".وتشعر الدول الغربية بالقلق من تقدم برنامج الصواريخ البالستية لإيران المتهمة بزعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط ووضع إسرائيل، عدوها اللدود، في مرمى نيرانها.