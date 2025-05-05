الحوثيون: نحو 10 غارات أميركية استهدفت العاصمة صنعاء ومحيطها

أعلن الحوثيون في اليمن أن نحو 10 غارات نسبوها للولايات المتحدة، استهدفت العاصمة صنعاء والمناطق المحيطة بها، في وقت تشن واشنطن حملة جوية متواصلة تستهدف الحوثيين الموالين لإيران.



وأفادت وكالة سبأ اليمنية التابعة للحوثيين بـ"غارتين للعدوان الأميركي استهدفتا شارع الأربعين" في صنعاء وأخرى "شارع المطار"، بعد أن كانت قد أعلنت سابقا عن سلسلة غارات لـ"طيران العدو الأميركي" طاولت محيط العاصمة.