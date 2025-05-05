ترامب يأمر بإعادة بناء سجن الكاتراز وفتحه مجددا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أمر بإعادة بناء سجن الكاتراز وفتحه مجددا لاستقبال أخطر مجرمي أميركا، بعد أن كان قد جرى إغلاق السجن الفدرالي السيئ السمعة قبل ستة عقود.



وذكر ترامب على منصته "تروث سوشيال" أن السجن الذي يقع على جزيرة صغيرة قبالة سواحل سان فرنسيسيكو، سيخصص لـ"مجرمي أميركا الأكثر قسوة وعنفا"، مشيرا الى أنه سيجري العمل على "توسعته بشكل كبير".