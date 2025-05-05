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روسيا تبدي استعدادها للمساعدة في حل الخلاف بين الهند وباكستان حول كشمير
أخبار دولية
2025-05-05 | 00:57
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روسيا تبدي استعدادها للمساعدة في حل الخلاف بين الهند وباكستان حول كشمير
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف تحدث إلى نظيره الباكستاني إسحق دار وعرض عليه مساعدة روسيا في حل الخلافات بين باكستان والهند بشأن كشمير.
وأفادت الوزارة في بيان، بأن الحديث بين لافروف ودار "أولى اهتماما خاصا للتصاعد الملحوظ في التوتر بين نيودلهي وإسلام اباد".
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية على تيليغرام: "جرى التأكيد على استعداد روسيا للعمل من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للوضع الناجم عن العمل الإرهابي الذي وقع في 22 نيسان في منطقة باهالغام بوادي كشمير، في حال وجود رغبة متبادلة من جانب إسلام اباد ونيودلهي".
وجاءت محادثة لافروف مع دار بعد يومين من حديثه مع وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشينكار ودعوته أيضا إلى تسوية الخلافات بين البلدين الجارين.
وقتل من يُشتبه بأنهم متشددون 26 شخصا على الأقل في هجوم الثاني والعشرين من نيسان على وجهة سياحية جبلية بمنطقة باهالغام بوادي كشمير.
وتتنازع الهند وباكستان على السيادة الكاملة على إقليم كشمير الذي تقطنه أغلبية مسلمة وتسيطر كل دولة على شطر منه.
أخبار دولية
روسيا
الهند
باكستان
كشمير
سيرغي لافروف
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