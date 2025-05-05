ترامب: نريد إبرام اتفاق تجاري عادل مع الصين

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تعقد اجتماعات مع العديد من الدول، بما في ذلك الصين، لمناقشة اتفاقيات تجارية، مشيرا إلى أن الأولوية الرئيسية له في التعامل مع بكين تتمثل في إبرام اتفاق تجاري عادل.



وأكد ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية (إير فورس وان)، أنه لا يعتزم التحدث إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ هذا الأسبوع، لكن المسؤولين الأميركيين يجرون مباحثات مع المسؤولين الصينيين بشأن أمور عديدة.



وعندما سُئل عما إذا كان سيتم الإعلان عن أي اتفاقيات تجارية هذا الأسبوع، قال ترامب: "من الممكن حدوث ذلك" لكنه لم يذكر أي تفاصيل.