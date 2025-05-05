ترامب يدرس تعيين ستيفن ميلر مستشارا جديدا للأمن القومي

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يدرس تعيين ستيفن ميلر، نائب كبيرة موظفي البيت الأبيض، مستشارا جديدا للأمن القومي خلفا لمايك والتس.



وأشار ترامب في تصريحات للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية (إير فورس وان)، الى أنه يتوقع تعيين مستشار جديد للأمن القومي في غضون ستة أشهر.