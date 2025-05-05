رئيس بلدية موسكو: وحدات الدفاع الجوي دمرت 4 طائرات مسيرة أوكرانية

أعلن رئيس بلدية موسكو في ساعة مبكرة من صباح اليوم، أن وحدات الدفاع الجوي الروسية دمرت أربع طائرات مسيرة أوكرانية كانت تحلق باتجاه العاصمة الروسية.



وأكد رئيس البلدية سيرغي سوبيانين عبر تطبيق تيليغرام، أنه وفقا للتقارير الأولية، لم تقع إصابات أو أضرار جراء حطام الطائرات المتساقط.



وأعلنت الوكالة الاتحادية للنقل الجوي في روسيا (روسافياتسيا) عبر تيليغرام، تعليقا موقتا للرحلات الجوية في مطار دوموديدوفو، أحد المطارات الرئيسية التي تخدم موسكو، اعتبارا من حوالي الساعة 2:38 صباحا بالتوقيت المحلي (23:28 بتوقيت غرينتش) لضمان السلامة الجوية.