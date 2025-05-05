ترامب عما إذا كان يعتزم الاجتماع مع بوتين في السعودية: لم أفكر في هذا الأمر

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أجرى مع مستشاريه مناقشات جيدة بشأن روسيا وأوكرانيا في الأيام القليلة الماضية، من دون الخوض في التفاصيل.



وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين لدى عودته إلى البيت الأبيض بعد قضاء عطلة نهاية الأسبوع في فلوريدا.



وعندما سُئل عما إذا كان يعتزم الاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السعودية لدى زيارته لها هذا الشهر، قال ترامب إنه لم يفكر في هذا الأمر، ولكن "أجرينا مناقشات جيدة للغاية" حول روسيا وأوكرانيا في الأيام القليلة الماضية.