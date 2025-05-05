النفط ينخفض بأكثر من دولارين للبرميل مع اتجاه أوبك+ لزيادة الإنتاج

انخفضت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل في مستهل التعاملات الآسيوية، مع اتجاه تحالف أوبك+ لتسريع وتيرة زيادة الإنتاج.



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.04 دولار للبرميل، أو 3.33 بالمئة إلى 59.25 دولارا للبرميل بحلول الساعة 22:40 بتوقيت غرينتش، بينما تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.10 دولار أو 3.60 بالمئة إلى 56.19 دولارا للبرميل.



ولامس كلا العقدين أدنى مستوياتهما منذ التاسع من نيسان لدى افتتاح التداول اليوم، بعد أن اتفقت أوبك+ على تسريع زيادات إنتاج النفط للشهر الثاني على التوالي، ليرتفع الإنتاج في حزيران بمقدار 411 ألف برميل يوميا.