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نيكاراغوا تعلن انسحابها من منظمة اليونيسكو احتجاجا على منح جائزة لصحيفة معارضة

أخبار دولية
2025-05-05 | 01:43
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نيكاراغوا تعلن انسحابها من منظمة اليونيسكو احتجاجا على منح جائزة لصحيفة معارضة
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نيكاراغوا تعلن انسحابها من منظمة اليونيسكو احتجاجا على منح جائزة لصحيفة معارضة

أعلنت نيكاراغوا انسحابها من منظمة اليونسكو، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية، وذلك احتجاجا على منح المنظمة جائزتها لحرية الصحافة إلى صحيفة نيكاراغوية معارضة تصدر في المنفى. 
     
ونالت صحيفة "لابرينسا"، الأقدم في نيكاراغوا والتي تصدر خارج البلاد في ظل تشديد الرئيس دانيال أورتيغا قبضته على السلطة، السبت جائزة اليونسكو/غييرمو كانو العالمية لحرية الصحافة لعام 2025. 
     
وفي بيان نقلته وسائل إعلام نيكاراغوية، وصف وزير الخارجية فالدراك جانتشكي قرار اليونسكو بأنه "غير مقبول ومرفوض". 
     
وادعى في البيان، أن الصحيفة تعمل في خدمة الولايات المتحدة وتتسامح مع التدخل الأميركي في البلاد. 
     
وأوضحت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي في بيان، إن قرار نيكاراغوا "سيحرم شعب نيكاراغوا من فوائد تعاون يركز بشكل خاص على التعليم والثقافة". 
     
وأشارت الى أن دور المنظمة هو أيضا "الدفاع عن حرية التعبير في كل مكان". 

أخبار دولية

نيكاراغوا

اليونيسكو

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