إستشهاد 19 فلسطينيا إثر غارات إسرائيلية فجرا في شمال قطاع غزة

أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل أن 19 فلسطينيا إستشهدوا إثر ضربات جوية إسرائيلية في شمال قطاع غزة.



وقال بصل لوكالة فرانس برس إن طواقم الدفاع المدني "نقلت 19 شهيدا على الأقل في مجزرتين جديدتين جراء غارات شنها الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم استهدفت مبنى في حي الكرامة (شمال مدينة غزة) ومنزلا في قرية العطاطرة" في شمال القطاع.