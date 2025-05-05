مسؤول إسرائيلي: توسيع العملية على غزة قد يصل إلى حد السيطرة على القطاع بأكمله

أعلن مسؤول إسرائيلي أن توسيع العملية الإسرائيلية على غزة، والذي تمت الموافقة عليه صباح اليوم الاثنين، قد يصل إلى حد السيطرة على القطاع بأكمله.



وأضاف المسؤول أن ما أقره مجلس الوزراء الأمني يتضمن خطة جديدة لتوزيع المساعدات، إلا أنه لم يتم بعد السماح بدخول إمدادات.