مسؤول إسرائيلي لفرانس برس: إسرائيل توافق على "إمكان توزيع المساعدات الإنسانية" في غزة

كشف مسؤول إسرائيلي لوكالة فرانس برس أن المجلس الأمني المصغر وافق على "إمكان توزيع المساعدات الإنسانية" في غزة التي تعاني حصارا مطبقا، رغم تشديده على أن "هناك ما يكفي من طعام" في القطاع.



وقال المسؤول: "وافق المجلس بأغلبية ساحقة على إمكان توزيع المساعدات الإنسانية، إذا لزم الأمر، لمنع حماس من السيطرة على الإمدادات وتدمير قدراتها في الحكم".



وبحسب المسؤول وخلال المناقشات "ذُكر أن هناك حاليا ما يكفي من طعام في غزة".