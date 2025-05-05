وزير الخارجية الرواندي: نجري محادثات لاستقبال مهاجرين مرحلين من أميركا

أعلن وزير الخارجية الرواندي أوليفييه ندوهونجيريهي عبر التلفزيون في وقت متأخر أمس الأحد إن رواندا في المراحل الأولى من محادثات لاستقبال مهاجرين مرحلين من الولايات المتحدة.



وقال ندوهونجيريهي في مقابلة عبر تلفزيون رواندا الحكومي: "نخوض مناقشات مع الولايات المتحدة.



وأضاف: "لم نصل بعد إلى مرحلة يمكننا أن نقول فيها بالضبط كيف ستسير الأمور، لكن المحادثات مستمرة... لا تزال في مراحلها الأولى".