رئيس وزراء باكستان بعد التجربة الصاروخية الثانية: الدفاع الباكستاني "بأيد قوية"

أعلن رئيس الحكومة الباكستانية شهباز شريف، أنّ بلاده مستعدّة للدفاع عن أراضيها بعد إجراء الجيش تجربة صاروخية هي الثانية منذ تصاعد التوترات مع الهند.وقال شريف في بيان إنّ "التدريب الناجح على إطلاق الصاروخ، يظهر بوضوح أنّ الدفاع الباكستاني في أيدٍ قوية".ولفت الى أنّه راضٍ عن "الجاهزية التامة للجيش للدفاع الوطني".