عائلات الرهائن: قرار الحكومة الإسرائيلية توسعة العملية في قطاع غزة "تضحية بالرهائن"

اعتبرت عائلات الرهائن المحتجزين في قطاع غزة أن الخطة الحكومية الجديدة لتوسعة العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة "تضحية بالرهائن" المحتجزين هناك.



وقال منتدى عائلات الرهائن والمفقودين في بيان: "الخطة التي أقرها المجلس تستحق أن نطلق عليها "خطة سموطريتش- نتنياهو" للتضحية بالرهائن والتخلي عن الصمود الوطني والأمني".