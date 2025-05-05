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إيران: موقفنا ثابت بشأن المحادثات النووية مع أميركا

أخبار دولية
2025-05-05 | 05:27
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إيران: موقفنا ثابت بشأن المحادثات النووية مع أميركا
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إيران: موقفنا ثابت بشأن المحادثات النووية مع أميركا

أعلنت الحكومة الإيرانية أن الجمهورية الإسلامية لا تزال ملتزمة بالدبلوماسية مع الولايات المتحدة، وذلك بعد تأجيل جولة رابعة من المحادثات النووية كانت مقررة يوم السبت.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي: "لقد أعلنا التزامنا بمواصلة مسار الحوار والدبلوماسية، وأبدينا استعدادنا الكامل من خلال المشاركة في عدة جولات من المفاوضات".

وأضاف أن إيران تنتظر تفاصيل من الوسيط، سلطنة عمان، بشأن استمرار المحادثات مع الولايات المتحدة.

وكانت سلطنة عمان قد أعلنت إرجاء الجولة الرابعة من المحادثات النووية التي كان من المقرر عقدها في الثالث من أيار، وذلك لأسباب لوجستية.

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