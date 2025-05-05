زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب منطقة في المكسيك

ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض‭ ‬‬أن زلزالا بلغت قوته 6.2 درجات على مقياس ريختر ضرب منطقة تشياباس في المكسيك.



وأفاد المركز بأن مركز الزلزال كان على عمق 269 كيلومترا.