حماس: نرفض تحويل المساعدات إلى أداة ابتزاز سياسي

رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الخطة الإسرائيلية الجديدة لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، معتبرة أنها تستخدمها كأداة "ابتزاز سياسي" في الحرب الدائرة منذ أكثر من عام ونصف.



وقالت الحركة في بيان: "نرفض بشدة تحويل المساعدات إلى أداة ابتزاز سياسي... الآلية المطروحة تمثل خرقا للقانون الدولي وتنصلا من التزامات الاحتلال بموجب اتفاقية جنيف".



وحمّلت الحركة إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة" الذي أحكمت محاصرته في الثاني من آذار الماضي.