هجوم مسلح على ناد ليليّ في دمشق

قُتلت إمرأة خلال هجوم شنّه مسلحون على ملهى ليليّ ذائع الصيت في وسط دمشق، وفق ما أفاد شاهد عيان والمرصد السوريّ لحقوق الانسان.



ولم تتضح خلفيات الهجوم أو الجهات المنفذة له وما إذا كانت مرتبطة بالسلطة الجديدة المتهمة منذ وصولها الى الحكم بالتشدد ومحاولة فرض قيود على السلوك العام.



وأورد المرصد أنّ "مسلحين مجهولين هاجموا بالأسلحة الرشاشة ملهى الكروان الليلي في منطقة الحجاز وأطلقوا الرصاص، ما أدى إلى مقتل إمرأة وإصابة آخرين".



وقال شاهد عيان لوكالة فرانس برس: "سمعت إطلاق رصاص فجرا، ولم أجرؤ على دخول الملهى الا بعد وقت" من توقف صوت الرصاص.



وأضاف: "رأيت جثة امرأة وبقع دماء على الأرض وحالة من الفوضى".