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الاتحاد الأوروبيّ: قلق إزاء خطة إسرائيل في السيطرة على غزة

أخبار دولية
2025-05-05 | 08:02
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الاتحاد الأوروبيّ: قلق إزاء خطة إسرائيل في السيطرة على غزة
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الاتحاد الأوروبيّ: قلق إزاء خطة إسرائيل في السيطرة على غزة

أعرب الاتحاد الأوروبيّ عن قلقه إزاء الخطّة الإسرائيلية الجديدة لـ"السيطرة على غزة".

ودعا الدولة العبرية إلى "أقصى درجات ضبط النفس"، حسب ما قال المتحدث باسمه.
     
وأعلن أنور العنوني خلال الإحاطة الإعلامية اليومية للمفوضية الأوروبية أن "الاتحاد الأوروبي قلق من التوسيع المرتقب لعملية القوّات الإسرائيلية في غزة التي ستؤدي إلى مزيد من الضحايا والمعاناة للفلسطينيين. ونحن ندعو إسرائيل إلى التحلّي بأقصى درجات ضبط النفس".

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