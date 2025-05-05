طلبات لجوء السوريين في أوروبا تنخفض إلى أدنى مستوى لها منذ عقد

انخفض عدد طلبات اللجوء المقدمة من السوريين إلى بلدان الاتحاد الأوروبيّ إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عقد في شباط، وفق وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبيّ.



وأظهرت بيانات الوكالة أنّ السوريين قدموا 5000 طلب لجوء في دول الاتحاد السبع والعشرين بالإضافة إلى سويسرا والنروج خلال شباط/فبراير، بانخفاض قدره 34% مقارنة بالشهر السابق.



وقال مفوض شؤون الهجرة في الاتحاد الأوروبيّ، ماغنوس برونر: "إن أرقام اللجوء الحديثة تُظهر مدى أهمية الاستقرار في المناطق الأخرى بالنسبة لأوروبا".



وقدرت الأمم المتحدة، أنّ مئات الآلاف من السوريين الذين لجأوا إلى الخارج عادوا إلى وطنهم منذ ذلك الحين.